Aicardi Assicurazioni da oggi è anche autonoleggio a lungo termine

Imperia. Un’altra importante novità per l’agenzia Aicardi Assicurazioni, via della Repubblica 53, che nel 2019 ha dato vita a molteplici cambiamenti e innovazioni per rimanere al passo con le richieste del mercato.

«Un altro obiettivo è stato raggiunto e siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso quest’anno. Crediamo che offrire un numero maggiore di servizi ai nostri clienti possa essere un valore aggiunto in uno scenario di mercato sempre più esigente.

Ad esempio la richiesta di noleggiare l’auto a lungo termine ha registrato una crescita del 18% rispetto all’anno precedente e noi vogliamo rimanere al passo con i tempi», afferma l’agente generale Oscar Aicardi.

Ma quali sono i reali vantaggi dell’autonoleggio a lungo termine?

Il noleggio consiste in un contratto che prevede il pagamento di un’unica rata mensile per i seguenti servizi: bollo, furto e incendio, assicurazione Rc, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, soccorso stradale, cambio delle gomme stagionale e gestione dei sinistri.

Una guida senza pensieri e un’alternativa all’acquisto sia per le aziende che per i privati che vogliono semplificarsi la vita dimenticando ogni scadenza e pianificando in anticipo tutte le spese di gestione.

Tutte le novità e le offerte del mese saranno disponibili da oggi negli uffici di Imperia, Albenga, Ventimiglia e Sanremo. Maggiori informazioni sul sito www.aicardiassicurazioni.com e sulla pagina Facebook Aicardi Assicurazioni.