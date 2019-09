Bordighera. Adriano Celentano ha provato, e forse anche registrato, nuove canzoni nel suo studio a Bordighera. Arrivato ai primi di agosto nel suo appartamento al Grand Hotel del Mare, nella Città delle Palme, il ‘Molleggiato’ è rimasto per circa tre settimane, pressato dai paparazzi appostati nei pressi dell’albergo-residence affacciato sul mare a Madonna della Ruota.

A differenza delle scorse estati, durante le quali il cantautore e showman era spesso fotografato mentre si tuffava dagli scogli davanti al proprio appartamento, Celentano ha trascorso quasi tutti i pomeriggi chiuso nel suo studio a registrare nuove canzoni. In molti lo hanno sentito cantare brani inediti, accompagnati al pianoforte e alla chitarra: i suoi strumenti.

A parte qualche partecipazione alla celebrazione della messa, nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Bordighera Alta dove è solito recarsi a messa da ormai diversi anni, Celentano è rimasto nelle sue stanze. I rumors parlano di un nuovo album in uscita.

Dal 1957, quando è iniziata la sua fortunata carriera, il cantante ha pubblicato oltre 40 album, interpretando brani che hanno fatto la storia della musica italiana, tra cui: “Azzurro”, “24mila baci”, “Il ragazzo della via Gluck”, “L’emozione non ha voce”. Proprio a Bordighera, in quest’estate torrida, potrebbe aver trovato ispirazione per nuovi successi.