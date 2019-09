Aci di Imperia, si rinnovano le cariche del Ponente ligure

Imperia. Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Del Ponente Ligure, nella seduta del 05 settembre, ha deliberato l’apertura delle procedure di elezione dei componenti degli Organi Sociali e l’indizione di apposita Assemblea elettiva di “n. 05 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo di cui 01 (uno) riservato al rappresentante delle tipologie speciali e di n. 2 (due) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2020/2023”.

L’assemblea elettiva si terrà in prima convocazione il giorno di venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 06:00 ed in seconda convocazione il giorno di sabato 14 dicembre 2019 alle ore 10:30 per le operazioni di voto, che saranno parimenti svolte presso i seggi costituiti presso le Sedi Operative di Sanremo e Savona, fino alle ore 14:30. Il termine ultimo di presentazione delle liste da parte dei soci è Mercoledì 20 novembre 2019 alle

ore 12:00 presso la Sede Legale dell’Automobile Club del Ponente Ligure, Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA.

Il Regolamento Elettorale ed il testo integrale della delibera di indizione delle elezioni sono affissi all’albo

sociale presso la Sede dell’Ente, Via Tommaso Schiva 11/19 – 18100 IMPERIA e presso le sedi operative di

Sanremo, Corso O. Raimondo 57 e di Savona, Via B. Guidobono 115/125r. Detta documentazione è altresì pubblicata sul sito istituzionale www.ponenteligure.aci.it nella sezione “Pubblicità Legale e in quella delle “Notizie per i Soci”.