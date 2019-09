Ventimiglia. Uniti, nel nome di Fabiola Brancato, ancora una volta. Si è tenuta questa mattina, domenica 29 settembre, la seconda edizione della corsa non competitiva “Corri per Fabiola“, organizzata da parenti e amici della quarantaquattrenne scomparsa nel 2018 per un tumore.

Il memorial, che ha tra i suoi partner la Lilt e lo sportello Noi4You, ha coinvolto oltre settecento persone che alle 9 si sono date appuntamento al Belvedere Resentello per la maratona, suddivisa nelle categorie baby marathon, cinque e dieci chilometri. Scopo dell’evento, nato da un’idea della stessa Fabiola, è quello di mantenere in vita le parole della giovane mamma, ovvero diffondere l’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e della diagnosi precoce.

Sono intervenuti il sindaco della città di confine Gaetano Scullino, che ha dato il via alla corsa, l’onorevole della Lega Flavio di Muro, l’assessore regionale Sonia Viale, l’assessore ai Servizi Sociali di Sanremo Costanza Pireri e il consigliere di maggioranza di Ventimiglia Eleonora Palmero.

La sezione provinciale Lilt ha deciso che la manifestazione aprirà ufficialmente la Campagna Nastro Rosa Lilt di prevenzione del tumore alla mammella, che durerà l’intero mese di ottobre.