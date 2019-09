Ventimiglia. Domenica 29 settembre torna per la seconda edizione il memorial Fabiola Brancato, dedicato alla quarantaquattrenne ventimigliese scomparsa prematuramente nel marzo 2018 a causa di un tumore al seno che non le ha lasciato scampo.

«“Corri per Fabiola” nasce dal desiderio di Fabiola di creare una corsa non competitiva per puntare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, una cosa che lei ha provato direttamente sulla sua pelle. Vogliamo stimolare le persone a fare prevenzione perché una famiglia salvata è una vita salvata”, dichiarano gli organizzatori dell’evento.

«Mia sorella teneva alla prevenzione e credeva nell’importanza di sottoporsi a controlli periodici per ogni tipo di tumore, nella corretta alimentazione e nell’attività fisica. Sono molto fiera di mia sorella, faceva parte del centro antiviolenza Noi4You, era sempre dalla parte delle donne e voleva che denunciassero qualsiasi tipo di sopruso», dichiara una delle sorelle di Fabiola.

«Io ero amico di Fabiola, quindi a livello personale sono contento ci sia questo evento che lo scorso anno ha avuto un grande successo - ha affermato il vicesindaco Simone Bertolucci - . È l’evento sportivo di maggior successo in città, l’anno scorso hanno partecipato oltre settecento persone e si pensa che quest’anno si toccheranno i mille».

«E’ una grande cosa per la nostra città che è molto attiva sotto al profilo del volontariato. Qui abbiamo molte persone che si mettono a disposizione cercando di dare una mano e dove non arriviamo noi come amministrazione sappiamo che c’è qualcuno che fa del bene. La prevenzione è molto importante e può essere di grande aiuto, per questo motivo sono molto soddisfatto di questa iniziativa», ha dichiarato il primo cittadino Gaetano Scullino.

È possibile iscriversi a “Corri per Fabiola” presso la palestra Dynamic Body Club, enoteca Barone, Autoscuola Mediterranea, Marco_fit presso Palestra Fitness Center, Lilt Sanremo, Personal Gym Fitness Club Taggia al costo di 10 euro, il ricavato sarà devoluto allo sportello di ascolto Noi4You e alla Lilt. Sarà possibile iscriversi anche sul posto, la mattina dell’evento, alle 7,30.

La partenza è prevista presso il Resentello, sul lungomare, luogo da dove partiranno le tre tipologie di gara: la 10 chilometri, la 5 chilometri e la baby marathon di 500 metri. L’evento si concluderà alle 12 con le premiazioni e un buffet gratuito finale accompagnato dalla musica del dj. Per informazioni chiamare Gemma Brancato al numero 347 9754501.