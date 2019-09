A Ventimiglia il concerto del pianista Fulvio Nicolosi

Ventimiglia. Un numeroso pubblico di intenditori musicali ha riempito il bel salone di S. Agostino a Ventimiglia la sera del 5 settembre per ascoltare il concerto del 16enne pianista Fulvio Nicolosi.

Confermatosi un autentico “talento”, già vincitore di concorsi nazionali e internazionali, oltre ai brani in programma di Chopin, Mascagni, Thalberg, Prokofiev, Rachmaninov, il giovane Fabio ha replicato, per la gioia dei presenti, un pezzo di Chopin e la celebre “Casta Diva” di Bellini.

Ha fatto gli onori di casa l’assessore Matteo De Villa con tanti applausi per il giovane musicista e gli organizzatori indicati nella locandina della serata con il Comune di Ventimiglia, l’UNitrè Intemelia e l’Associazione Culturale

Borann 2000 Bordighera.

Al buon esito dell’iniziativa si è brindato, in lieta armonia, nel corso di un gustoso rinfresco. Vale la pena ricordare che nel mese di maggio 2020, Fulvio Nicolosi è atteso nella sua Catania per un concerto su Mozart per pianoforte e

orchestra, con un premio speciale del Rotary Club.

(Foto di E.Raneri)