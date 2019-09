A Vallebona un incontro sulle “Nozioni di pronto soccorso”

Vallebona. L’amministrazione comunale venerdì 27 settembre alle 18.30 organizza presso la sala consiliare un incontro su “Nozioni di pronto soccorso”.

La cittadinanza è invitata a partecipare per venire a conoscenza di suggerimenti e consigli da adottare in situazioni di emergenza e per fornire un’assistenza corretta a persone in difficoltà. L’incontro è a cura del consigliere Stefano Ferlito.