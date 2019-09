Sanremo. Diciotto autori, alcuni affermati protagonisti della scena letteraria locale e non solo, altri appassionati amanti del borgo alpino, hanno contribuito alla realizzazione di un volumetto che verrà presentato a Sanremo martedì 17 settembre alle 17.30, presso la Federazione operaia, in via Corradi 47, dopo la fortunata anteprima a Realdo il 17 agosto scorso.

Un insieme di racconti, suggestioni sulla vita che fu e che sta scomparendo. Fantasia, storia e malinconia. Il forno come metafora della relazione comunitaria, quando le donne arrivavano dai carugi del borgo con pane, torte e dolci per cuocere nell’antico forno al centro del paese.

Il curatore Loretta Marchi presenterà l’iniziativa e gli autori presenti. Vi sarà la partecipazione di Marino Magliani, uno degli autori e in qualche modo l’ispiratore della iniziativa. Ci sarà modo poi di interagire con gli autori.

Un’occasione per parlare e conoscere l’antico borgo, ormai quasi spopolato, ma con antiche e illustri tradizioni storiche, culturali e linguistiche. Iniziativa a cura dell’associazione Realdo Vive.

Maggiori informazioni su www.realdovive.it, info 339 1183 146.