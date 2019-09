A Pigna prende il via la quarta edizione di “Una marcia in più”

Pigna. Domenica 15 settembre, in Val Nervia, torna alla sua 4^ edizione “Una marcia in più”, la marcia non competitiva organizzata dal Comune di Pigna in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e l’Unione Sportiva Pignese.

Il programma prevede un itinerario più lungo per adulti con punti di ristoro e un itinerario “mini” per bambini, con accompagnamento e animazione. Dopo l’arrivo, possibilità di usufruire di spogliatoi e doccia.

Per info contattare il Comune di Pigna al tel. 0184 241016.