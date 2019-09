A Pian di Poma riprende l’attività del Sanremo Rugby

Sanremo. Il Sanremo Rugby riprende la sua attività per la stagione sportiva 2019/20 presso il campo di atletica e di rugby di Pian di Poma. Nei giorni di giovedì 12 e venerdì 13 settembre dalle 17.30 i tecnici e gli allenatori del Sanremo Rugby aspettano tutti i bambini e le bambine, ragazze e ragazzi dai 4 ai 16 anni per una

prova gratuita della disciplina del rugby, sarà un’occasione per divertirsi insieme all’aria aperta, fare nuove amicizie ed avvicinarsi ad un nuovo sport.

«Ricordiamo a tutti gli atleti, sportivi ed appassionati che lo stand del Sanremo Rugby sarà presente all’angolo di piazza Mameli anche alla Festa della Città e dello Sport di Sanremo, nei giorni di venerdì 6 e sabato 7 settembre, in questa occasione tutti i curiosi della palla ovale potranno visitare lo stand e chiedere informazioni sugli allenamenti, le modalità dell’open day del 12 e 13 settembre, l’attività svolta e tutte le numerose iniziative del Sanremo Rugby durante l’anno» – fa sapere il Sanremo Rugby.