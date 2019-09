A ottobre prende il via la Baby Running Free Arma Taggia: gara podistica per celebrare la Festa dei Nonni

Taggia. Il 13 ottobre andrà in scena la sesta gara podistica per bimbi e nonni: la Baby Running Free Arma Taggia.

Dalle 15 in piazza Chierotti ad Arma di Taggia i partecipanti potranno registrarsi. La manifestazione si svolge con brevi gare di corsa suddivise in fasce d’età. Possono partecipare i bambini tra i 3 e gli 11 anni. Alla fine merenda e medaglie per tutti.

Un’occasione per passare in modo alternativo la Festa dei Nonni.