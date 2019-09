Mendatica. Si è rinnovato ieri, alla presenza del governatore Giovanni Toti e dell’assessore regionale Marco Scajola, il tradizionale appuntamento con la Festa della Transumanza: un evento che appartiene ai tempi passati come quelli moderni.

A partire dalle 15, ieri è iniziata la discesa delle greggi che, accompagnate dai pastori, hanno attraversato il centro storico di Mendatica. Quest’anno la festa è continuata con “La notte a pecora”: stand gastronomici e musica. Mentre per tutta la giornata di oggi, verrà allestito il mercatino di San Matteo nel centro storico. Un tempo adibito a mercato per lo scambio di merci e bestiame, viene ora proposto per esaltare le tipicità alimentari e artigianali del nostro territorio.