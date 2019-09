A Isolabona inizia il corso di karate wado ryu

Isolabona. L’Associazione Culturale ALTALMA sabato 7 settembre, a partire dalle 17:30, presso l’ex scuola elementare di Isolabona in via Roma 127, organizzerà un evento durante il quale verranno presentate le attività in programma ed altre iniziative associazionistiche.

ALTALMA è un’associazione culturale avente per obiettivo lo sviluppo sostenibile e durevole dei territori montani e costieri; si dedica ad attività di ricerca scientifica applicata ai territori, alla valorizzazione e tutela dei beni storici culturali, al sostegno di modalità di governance partecipativa dei territori ed alla promozione di attività sportive ed escursionistiche. Le attuali principali iniziative sono costituite dalle escursioni geologiche e naturalistiche a cura dei soci Davide Cassini e Patrizio Peduzzi, entrambi geologi.

Il 17 settembre inizierà il corso di Karate Wado Ryu (difesa personale) per ragazze e ragazzi, dai 6 anni in poi, tenuto dagli insegnanti tecnici Francesco D’Adamo e Giuseppe Grimi. Le lezioni si terranno presso l’ex scuola elementare di Isolabona, in via Roma 127, il martedì ed il venerdì dalle 18 alle 19.20.

Fondamentale supporto per lo svolgimento delle attività è stato dato dai Comuni di Isolabona e di Castel Vittorio che si ringraziano per la fiducia accordata all’Associazione. Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività escursionistiche e di karate esse sono svolte in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Imperia e con la Federazione Karate Italia (Presidente: Maestro Roberto De Luca e Vice Presidente: Maestro Vitaliano Morandi).