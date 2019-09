A Imperia va in scena il Campionato Italiano Dinghy 12’

Imperia. Ha preso il via il Campionato Italiano Dinghy 12’, organizzato dallo YC Imperia in collaborazione con CN Al Mare.

La regata, che durerà fino all’8 settembre, è aperta a tutte le imbarcazioni della classe Dinghy 12′ dotate di certificato di stazza emesso dall’AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente emessa da associazione di classe o autorità velica straniera.

Saranno disputate un massimo di sei prove, due prove al giorno. Potrà essere disputata una prova aggiuntiva a condizione di non anticipare il programma di più di una prova, oppure per recuperare una prova non svolta antecedentemente.

Domenica 8 settembre è considerata giornata di riserva in caso entro la giornata di sabato 7 settembre non fossero state corse il numero minimo di quattro prove valide per l’aggiudicazione dei titoli. Ove la giornata di domenica venisse utilizzata, potrà essere corso esclusivamente il numero mancante di prove valide per l’assegnazione dei titoli.

Saranno premiati:

– i primi 10 classificati;

– i primi 3 classificati con barche classiche;

– il primo equipaggio femminile

– il primo equipaggio master (età ≥ 65 anni);

– il primo equipaggio super master (età ≥ 75 anni);

– il primo equipaggio Legend (età ≥ 80 anni);

Saranno assegnati i seguenti titoli:

– Campione Italiano Classe Dinghy 12’

– Campione Italiano Dinghy 12’ Classico

Saranno assegnati inoltre i seguenti trofei Perpetui Challenge:

– Coppa Barone Girolamo Vannucci al 1^ assoluto classifica generale

– Trofeo Francesco Bariffi al primo concorrente con barca d’epoca“veteran” (costruita entro il 31/12/1975).

– Trofeo Silvio Gotuzzo al primo concorrente con barca Classica.

– Trofeo Daccà al primo timoniere under 28.

– Trofeo Guerrino Pifferi al primo concorrente della flotta del Garda.

– Trofeo Mario Catalano al 1^ equipaggio femminile italiano classificato