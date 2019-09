Imperia. La città ospiterà la 57esima edizione della Coppa Europa di Musica, che per la prima volta nella sua lunga storia si svolgerà in Italia. L’appuntamento è fissato per il 26 ottobre. Una giornata intera di esibizioni musicali (dalle 9 alle 20), che si terranno nelle due location dell’Auditorium della Camera di Commercio e della Sala Convegni della Biblioteca Civica. Circa 160 i giovani musicisti attesi a Imperia nelle tre categorie di concorso: pianoforte, chitarra e fisarmonica. Al termine delle esibizioni si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori.

«Di fronte alle iniziative che ci vengono proposte l’Amministrazione ha sempre dimostrato grande atteggiamento di apertura e voglia di confrontarsi – sottolinea l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo - La Coppa Europa di Musica è un evento che va nella direzione indicata dal sindaco Scajola: appuntamenti di qualità, capaci di attrarre persone e di portare il nome di Imperia fuori dai nostri confini. Con Fiorenzo Runco abbiamo un rapporto di collaborazione che va avanti da tempo e quando ha avanzato la possibilità di ospitare questa importante iniziativa abbiamo dato la nostra disponibilità a inserirla nel programma di Aspettando il Centenario. Imperia crede di avere le carte in regola per ospitare eventi di grande livello».

«Per me è stato un onore essere contattato dal patron Tony Calves per organizzare questa edizione – commenta il direttore artistico Fiorenzo Runco, che insieme all’associazione Officine Digitali sta curando l’evento – Avrei potuto scegliere qualsiasi città in Italia, ma da imperiese sono felice che l’evento si possa svolgere qui grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale. È una manifestazione che porterà tante persone a Imperia, anche nei giorni precedenti, e gli albergatori ne stanno già avendo conferma con le prenotazioni».