Diano Marina. Voluto dall’assessorato al turismo e sport della città degli aranci del golfo dianese è tutto pronto per il ritorno del grande beach volley femminile 2 x 2 valido per il circuito serie b1 italiano.

In attesa della chiusura delle iscrizioni ufficiali nel sito della federazione, da oggi sono allestiti due campi gara presso arenile comunale in collaborazione con la Gm servizi comunale e l’associazione Golfo Volley Diana.

Intanto dall’organizzazione si segnalano le iscrizioni delle migliori giocatrici liguri nella categoria open e la sicura partecipazione di coppie piemontesi – emiliane – toscane e lombarde. Unico rammarico è che, nonostante gli inviti fatti, le campionesse liguri under 16 d’Italia e le vice campionesse under 18 non parteciperanno perché le società indoor di volley non concedono la loro autorizzazione alla partecipazione.

Un ringraziamento particolare va, oltre a tutta l’amministrazione dianese, alla Gm servizi, alla società Golfo Volley Diana, alla Gv Sport, agli sponsor tecnici del Grafiche Amadeo, Triden, Azienda agricola Novaro Nicola prodotti tipici del territorio e Chiosco sotto il sole.

