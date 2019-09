A Bajardo prende il via la IX edizione di “Run for Apeiron”

Sanremo. Mancano solo pochi giorni, domenica 8 settembre, per la IX edizione di Run for Apeiron: la corsa trail non competitiva che si svolge a Bajardo, attraverso i boschi e i sentieri che portano nell’alta val Nervia.

La corsa amatoriale avrà partenza nell’abitato di Bajardo, nei giardini che si trovano presso l’incrocio con la provinciale che porta ad Apricale. Seguendo una strada secondaria il percorso si snoderà per circa 1 chilometro di strada asfaltata, raggiungendo la zona degli impianti sportivi per poi proseguire per circa 5 chilometri nello sterrato, attraverso i boschi ai piedi del monte Bignone. Si raggiungerà, quindi, la zona della cosiddetta galleria di San Romolo. Giunti qui, si riprenderà in senso inverso con percorso che giungerà alla sommità di monte Bignone, ( zona rifornimento acqua ) ridiscendere verso Bajardo fino a raggiungere, nuovamente, la zona della partenza.

L’obiettivo di queste nostre manifestazioni sportivo-amatoriali è di raccogliere risorse a favore delle donne abbandonate e perseguitate in quel paese lontano da noi che è il Nepal. Il Nepal, dopo il terremoto devastante avvenuto nell’aprile del 2015 è diventato, se possibile, ancora più povero.

Il gruppo Apeiron sezione di Sanremo si impegna da 16 anni nella raccolta di somme che possano contribuire a tutelare le donne che là vivono, spesso in condizioni di pesante persecuzione, isolamento sociale ed indigenza, ma soprattutto proteggerle dalla vessazioni dei loro uomini che le hanno rifiutate o abbandonate.

«Le condizioni delle donne in quel paese sono molto difficili: non hanno nessuna protezione giuridica e sociale. Dopo il terremoto queste condizioni sono ulteriormente peggiorate.

Ci teniamo a dire che ogni somma raccolta verrà interamente devoluta all’associazione in Nepal. Le spese di organizzazione di qualsiasi tipo verranno sostenute tramite l’apporto economico del Circolo aziendale del Casino di Sanremo, i nostri sponsor (che offrono gli omaggi che verranno messi a sorteggio), i volontari e volontarie che oltre a garantire la regolarità e la sicurezza della corsa si attrezzano, come tutti gli anni, per offrire un piccolo ma gustoso rinfresco a chi sarà presente.

A tutti i partecipanti che pagheranno una quota di euro 15,00 ( ma chi vorrà dare di più sarà naturalmente il benvenuto ) verrà donato un piccolo omaggio della giornata, ma quel che è più prezioso parteciperà al sollievo di una popolazione stremata da povertà e ingiurie ambientali. Vi aspettiamo!» – affermano gli organizzatori.

«Domenica 8 settembre a Bajardo l’apertura delle iscrizioni sarà alle 8,30, la partenza alle 9,30. Si ringraziano: Cral Casinò Sanremo, Comune di Bajardo, Elio Photo Arma di Taggia, Costa Ligure Taggia, La Bottega di Simona Orrao di Bajardo, Ostaria Au Casun Bajardo, Palestra Red Pepper Vallecrosia, Biba Sas mercato Sanremo, Palestra De Luxe fitness Bordighera, Senise Linea Moda Capelli Sanremo, Pierre i Miky frutta e verdura mercatoSanremo, Bottega del Caffè Sanremo, Palestra The Club Sanremo, Palestra La Pineta Arma di Taggia, Eurodrink Sanremo, Sara Cashmere Sanremo.

Per chi di voi volesse maggiori informazioni a riguardo vi invitiamo a visitare e seguire la pagina Facebook ( Run For Apeiron ) dell’evento. Sito internet – Apeiron Italia – http://apeirononlus.it/» – fanno sapere gli organizzatori.