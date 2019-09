Genova. Questa mattina il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa, alle celebrazioni organizzate presso il teatro dell’Arca, a Genova, in occasione del 202esimo anniversario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria.

«Dobbiamo essere grati, sia come cittadini che come rappresentanti delle istituzioni, agli agenti della polizia penitenziaria per il prezioso ruolo che svolgono, spesso in condizioni molto difficili, per garantire il controllo e la sicurezza stessa dei detenuti. Un lavoro insostituibile e delicato, lontano dai riflettori, ma altrettanto importante rispetto ai compiti svolti dalle altre tre forze dell’ordine.

La sua lunga storia – aggiunge il presidente – ne garantisce l’autorevolezza mentre il continuo aggiornamento nei decenni precedenti ne ha accresciuto le competenze e la professionalità, non solo nel ruolo primario di custodia, ma anche nell’esercizio delle altre funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale. A questi uomini e queste donne va la nostra doverosa gratitudine».