Volley Team Arma Taggia: partono gli open day

Taggia. Partono gli open day ad Arma di Taggia. Un team di allenatori qualificati vi faranno divertire e giocare gratuitamente per un mese presso le nostre palestre di Arma, Levà e Taggia.

Dal Volley Team Arma Taggia hanno iniziato la loro storia grandissimi campioni che hanno solcato i campi della serie A e vinto moltissimi premi come: Matteo Varnier, ex campione italiano e attuale allenatore della nazionale italiana di beach volley. Simone Parodi, con un palmares di trofei lunghissimo, ha militato tra le fila della nazionale italiana e in questo inizio stagione si sta allenando con i campioni del mondo dell’Itas Trentino. Simone Dogliotti titolare e capitano in Piemonte nella serie B con il Pallavolo Valli di Lanzo. Federica Cane titolare nel Volley Parella Torino in B1 che è riuscita ad approdare fino alla serie A2 con la LPM Mondovì. Tanti di questi giocatori sono stati allenati dagli stessi allenatori presenti tutt’ora nella nostra società e, alcuni di loro, ti aspettano per farti divertire e crescere in un ambiente sano e pulito.

Al momento la nostra società conta tre categorie presenti nei vari campionati:

Under 18 femminile con 14 atlete, Under 16 femminile con 15 atlete e Under 13 con 8 atleti.

Oltre ai grandi abbiamo riservato molto spazio anche per i più piccolini dove Valentino e Stefania guideranno i vostri primi passi nel mondo della pallavolo con esercizi e giochi propedeutici all’attività sportiva.

Inoltre collaboriamo con la società sportiva “Scuola di Pallavolo Mazzucchelli” di Sanremo con cui condividiamo diversi progetti atti alla crescita dei nostri giovani atleti.

Gli Open Day sono dedicati alle categorie nate dal 2007 al 2016, maschi e femmine.