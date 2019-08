Sanremo. Come ogni anno dopo aver ascoltato talenti sul canale You Tube, Antonio Cospito, già famoso in tutto il mondo per aver scritto la prima canzone per papa Francesco, decide chi presentare alle selezioni di ‘Sanremo Giovanni’ come casa discografica.

Quest’anno mancava quella ispirazione di dire ‘su questo talento voglio scommettere’ , ma proprio in questi giorni è arrivata grazie alla segnalazione del caro amico Rocco Germano.

Il cantante scelto è Vincenzo Muscetta, che riceve il premio ‘Super Talent Scout 2019‘, e sarà presentato direttamente alla commissione artistica del festival di Sanremo Giovanni che quest’anno vede come direttore artistico Amadeus. Il premio ‘Super Talent Scout’ sarà consegnato alle Terme di Lurisia nei prossimi giorni.

Vincenzo Muscetta frequenta il liceo musicale di Montalbano Jonico dove studia chitarra e clarinetto. Dopo aver testato il suo talento per la musica in piccoli e medi contesti locali, conquistando positivi riconoscimenti, ha partecipato all’edizione 2018 di Area Sanremo Tour, arrivando alle semifinali nazionali ed esibendosi al Palafiori di Sanremo con il suo inedito “Dritto su Marte”, scritto da Giorgio Sprovieri ed edito da Roka Produzioni.

Di rilievo anche la partecipazione, il 24 novembre, al 18° “Festival di Potenza”, trasmesso su emittenti televisive a diffusione nazionale. Infine Vincenzo ha concluso il 2018 con la partecipazione all’evento “Una foto con Mango” in ricordo del grande artista scomparso, manifestazione tenutasi a Policoro il 6 dicembre scorso con il contributo di numerosi artisti italiani. Nel 2019 da segnalare il 23 febbraio l’apertura della serata musicale con Bianca Atzei e la finale del concorso nazionale “Je So Pazzo” e “A Voice for Europe”.