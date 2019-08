Vettura in contromano provoca incidente sull’Autofiori. Tre mezzi coinvolti ed altrettanti feriti

Taggia. Ci sarebbe un’auto in contromano alla base dell’incidente in A10 tra le uscite di Arma di Taggia e Sanremo Ovest in direzione Francia, occorso verso le 10.30. In totale sono tre i veicoli coinvolti nel sinistro, per complessive 5 persone a bordo.

Sul posto è intervenuta la polstrada, i vigili del fuoco, e tre equipaggi del 118 oltre quello dell’automedica: Croce Bianca di Imperia, Ponente Emergenza ed Ospedaletti emergenza. I veriti sono tre, ma fortunatamente nessuno di loro versa in gravi condizioni di salute

In direzione Francia, durante le operazioni di soccorso, si è dunque formata una lunga coda. Poi il traffico è stato regolato a senso unico alternato sull’altra corsia.