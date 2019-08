Ventimiglia. Druidi, celti e pozioni magiche. L’appuntamento con l’evento ‘Dal Tramonto all’Alba’, che da qualche anno si rinnova nel centro storico di Ventimiglia, domenica 4 agosto, dalle 19 alle 2, celebrerà i sessant’anni della fortunata serie di fumetti ‘Asterix e Obelix‘. Per la prima volta, infatti, la manifestazione avrà un tema centrale. «Lo abbiamo fatto per creare un filo conduttore che leghi tutte le associazioni coinvolte nella sua realizzazione – spiega il vicesindaco Simone Bertolucci -. E anche per coinvolgere maggiormente il pubblico, invitato a travestirsi con maschere a tema».

Quattro le associazioni ufficialmente coinvolte: Lasciadire, Liber Theatrum, i carristi della città di Ventimiglia e l’Ente Agosto Medievale, impegnato in questi giorni con la 46esima edizione de l’Agosto Medievale che si chiuderà il 5 agosto con la ‘Notte del Guidernone’.

Una serata all’insegna della musica e della gastronomia, con spettacoli a tema e artisti. In particolare alcuni writers saranno chiamati a dipingere sette pannelli collocati dall’associazione Lasciadire nei carruggi del centro storico. I disegni, ovviamente, dovranno richiamare i famosi personaggi di Albert Uderzo, colui che insieme allo sceneggiare René Goscinny ha dato vita ad Asterix e Obelix.

Il centro storico di Ventimiglia diventerà così il piccolo villaggio dell’Armorica che resiste agli assalti dei quattro accampamenti fortificati che lo circondano: Petibonum, Laudanum, Babaorum e Aquarium. E’ dal villaggio dell’Armonica che iniziano le avventure del guerriero Asterix, uno degli irriducibili Galli, capace da solo, grazie alla pozione magica preparata dal druido Panoramix di moltiplicare la propria forza.

I visitatori che si presenteranno a Ventimiglia Alta con la brochure dell’evento (distribuita la sera stessa) riceveranno la pozione magica che li renderà invincibili.

Il pubblico sarà accolto in piazza della Cattedrale dai carristi ventimigliesi che, in diretta, allestiranno due grossi totem, realizzati a forma di piramide, coprendoli di fiori seguendo le tecniche canoniche della tradizione. Da qui inizierà un percorso che guiderà lo spettatore nelle otto location allestite: piazza Funtanin, piazza Colletta, piazza delle Erbe, via Garibaldi, piazza del Canto, piazza della Cattedrale, piazza Fontana e piazza Borea. Un percorso che si preannuncia ricco di spettacoli, all’insegna di cibo, musica e teatro. Presente anche il fumettista Fabio Bono, residente a Ventimiglia e famosissimo in Belgio, che esporrà i propri lavori.

Tra le novità, oltre a una selezioni delle migliori birre piemontesi, anche la degustazione di distillati accompagnati da sigari offerti dagli organizzatori.

La serata si concluderà con un concerto di musica celtica in piazza della Cattedrale a cura dell’ente Agosto Medievale.

La band che si esibiranno: Taita’, Radio Bumca, Nera Giostra, Gran Dal Dab, Caligola Dj Set, Grooveshot Quartet jazz, Viral Sound, Sabroson Orchestra, Lizzadro, I Sonagli di Tagatam, imitazione Bob Marley, Adriano Celentano e Renato Zero, Musica Stefano Hutter, Dj Andrea K, Jan The Doctor.