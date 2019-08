Ventimiglia, territorio troppo vasto. Amministrazione invita cittadini a collaborare per città ordinata

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino e la sua Giunta intervengono per sottolineare «quanto sia importante e di esempio che tutti i cittadini con senso civico aiutino a tenere ordinata e pulita la città».

«Solo tutti insieme – continuano – possiamo riuscire a dare un cambiare veramente. Il territorio di Ventimiglia, con tutte le sue frazioni, è troppo vasto e articolato, l’Amministrazione deve fare la parte principale senza dubbio e senza scuse, ma serve la collaborazione di tutti, nessuno escluso. Non è un problema politico ma di senso civico, di amore verso la propria città, ciascuno di noi nel nostro piccolo può fare molto. Di recente abbiamo avuto un grande esempio in Via Forte San Paolo dove alcuni cittadini, aderenti al gruppo facebook “Ventimiglia consiglia” hanno contribuito volontariamente a pulire da carte, bottiglie e oggetti di plastica un lembo della nostra magnifica terra. Continua Scullino e la sua Giunta: Ringraziamo a nome della città tutti coloro che hanno partecipato, da alcuni video e foto abbiamo riconosciuto Bonadonna Nicolò, Emanuele Borella, Jocelyn Laquelet, Fabio Biancheri, grazie a tutti».