Ventimiglia. Dopo sette mesi di lavori per la messa in sicurezza del tunnel, ha riaperto oggi la Galleria Poggio di corso Francia: snodo centrale per la viabilità da e verso Mentone. Nonostante si trattasse di opere non procrastinabili, la chiusura della galleria ha comportato notevoli disagi alla città di confine.

Il sindaco della città di confine Gaetano Scullino e l’assessore Gianni Ascheri si complimentano con l’Anas.