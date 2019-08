Imperia. Avrà luogo domani mattina alle 11,45, davanti al gip Paolo Luppi, l’udienza di convalida dell’arresto di Gianluca Raviola, 43 anni: l’uomo che, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, ha spinto giù dalle scale Giuseppa Marchetta, detta Pina, di 80 anni. L’anziana e Marchetta vivono nello stesso palazzo dove è accaduto il fatto.

La donna è ora ricoverata in Rianimazione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un grave politrauma. Le sue condizioni sono stazionarie, ma sarebbero anche in lievi miglioramento. L’aggressore avrebbe agito in preda ai fumi dell’alcol, ma al momento non si conoscono le ragioni del raptus, anche se non sarebbe la prima volta che i due si fossero affrontati, anche se solo verbalmente.

Da alcune testimonianze raccolte sul posto si apprende che l’anziana sarebbe scesa per strada, in serata, a prendere un po’ di fresco, in compagnia delle due sorelle. Quella sera, tra l’altro, si festeggiava il san Secondo, patrono di Ventimiglia. Verso le 23.30, la donna è rientrata e ha incontrato sulle scale Raviola. E’ stato allora, che al culmine dell’ennesimo litigio, l’uomo avrebbe spinto l’anziana giù per le scale. Pare che Raviola stesse trascorrendo un periodo non facile, per via di problemi familiari. Subito dopo l’aggressione, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 43enne. Dovrà rispondere dell’accusa di lesioni gravi.