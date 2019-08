Ventimiglia, spinge anziana dalle scale. Carabinieri arrestano il vicino di casa che rischia il linciaggio

Ventimiglia. Gianluca Raviola, 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri per aver spinto giù dalle scale del palazzo in cui vive l’anziana vicina di casa, Giuseppa Marchetta, 80 anni. E’ successo poco prima della mezzanotte di lunedì.

La donna, conosciuta in paese con il soprannome di Pina, è ricoverata al Santa Corona di Pietra Ligure in prognosi riservata, con fratture multiple ed emorragia cerebrale: i medici la tengono sotto stretta osservazione.

Raviola, fermato subito dai carabinieri di Ventimiglia Alta con il supporto del II Battaglione Liguria, si trova in carcere a Imperia. Sarà il magistrato competente a valutare se accusarlo di lesioni gravissime o tentato omicidio.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo, ubriaco, avrebbe litigato con alcune persone. Giunto sulle scale ha trovato l’anziana donna e l’ha spinta nel vuoto. Subito dopo, Raviola ha rischiato di essere linciato dai presenti.