Ventimiglia, riprende dipendenti e clienti senza autorizzazione. Multato titolare villaggio turistico

Ventimiglia. Aveva installato una telecamera davanti al bancone del bar, riprendendo così, indistintamente, i suoi dipendenti e i clienti, senza però richiesto l’autorizzazione per farlo. Per questo motivo il ‘Villaggio del Sole’, villaggio turistico di via Garian, 20, a Seglia, è stato multato dai carabinieri per oltre 2mila euro.

Oltre alla violazione della normativa inerente le autorizzazioni previste per l’installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, i militari della stazione di Ventimiglia Alta, con i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Genova e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia, hanno riscontrato una non corretta applicazione delle procedure di legge inerenti il sistema dell’H.A.C.C.P. riguardante il settore alimentare.

[Foto booking.it]