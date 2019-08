Ventimiglia, polizia locale al lavoro: raffica di multe sul lungomare

Ventimiglia. La polizia locale continua a multare gli automobilisti indisciplinati a Ventimiglia. Questa mattina sono state elevate numerose sanzioni nei pressi del parco del Corsaro Nero, sul lungomare, che ospita il meraviglioso parco giochi molto attrezzato offerto all’amministrazione comunale dalla Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro.

Lungo la strada di accesso le macchine parcheggiano occupando una corsia impedendo il doppio senso. Sui social e telefonicamente, sono state molte le segnalazioni della popolazione e oggi alle 13,20 la municipale è nuovamente intervenuta. Le auto non erano dei genitori dei bambini che giocavano nel parco pubblico adiacente, ma di gente che ha parcheggiato lì per andare al mare o abitante in zona. «Se i comportamenti errati continueranno, oltre a multare interverrà il carro attrezzi», si sente dire dai ben informati.