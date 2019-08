Ventimiglia, parcheggi selvaggi a Nervia. Auto rimosse

Ventimiglia. E’ guerra ai parcheggi selvaggi. «Legalità, ordine, sicurezza, rispetto per i disabili: questo sarà il pensiero costante della nostra amministrazione». E’ quanto dichiara il sindaco Gaetano Scullino che, in accordo con la sua giunta, non lascerà impuniti i comportamenti di chi posteggia l’auto in modi contrari al codice della strada.

Su input dell’amministrazione, la polizia locale è intervenuta contro i parcheggi selvaggi, facendo rimuovere un’auto parcheggiata sullo stallo riservato ai disabili sul lungomare Varlado.

«La tolleranza e il buon senso spesso utilizzati dai nostri agenti ha un limite», conclude Scullino.