Ventimiglia, nuova rotonda in piazza Costituente. A breve i lavori

Ventimiglia. A breve partiranno i lavori per la nuova rotonda in zona piazza Costituente, voluta per migliorare la viabilità quando il porto di Ventimiglia sarà operativo. Verranno anche sostituite le tubazioni per l’approvvigionamento idrico e lo scarico delle acque reflue del nuovo porto. Il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore Gianni Ascheri incontreranno la ditta di Olimpio Lanteri che effettuerà i lavori il 4 settembre per verificare il progetto.

L’amministrazione sta valutando anche la realizzazione dei parcheggi interrati sotto la piazza, due piani, attraverso project financing. Il progetto era pronto dal 2011 ed era stato fatto dalla prima amministrazione Scullino, dopo che la Civitas aveva comprato gli immobili ex ACI poi purtroppo venduti.