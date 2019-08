Ventimiglia. Sono passati tre anni da quel 6 agosto 2016 quando perse la vita, in servizio, il vice sovrintendente del reparto mobile di Genova della Polizia di Stato Diego Turra, stroncato da un infarto poco prima di uno scontro con i no borders, nel pieno dell’emergenza migranti a Ventimiglia.

La città non lo ha dimenticato, così come è ben vivo il ricordo di quell’estate particolarmente ‘rovente’ per la massiccia presenza di stranieri, ma soprattutto per le numerose manifestazioni degli attivisti pro-migranti, fortemente contrari alla creazione di un centro di accoglienza a Bevera.

di 16 Galleria fotografica Commemorazione Diego Turra









A ricordare Diego Turra, oggi, è stato il dirigente del commissariato di Ventimiglia Saverio Aricò, che la sera del dramma è accorso a Bevera, dove si trovava il reparto mobile, trovando il poliziotto esanime. Aricò ha poi ricordato la corsa in ospedale e l’ultimo respiro esalato dall’agente. Parole di elogio per l’operato della polizia a Ventimiglia sono state spese dal sindaco Gaetano Scullino e dal suo predecessore, Enrico Ioculano.

Alla commemorazione erano presenti le più alte autorità cittadine, civili e militari, il sindaco Scullino, il Capo di Gabinetto Valentino in rappresentanza del Questore della provincia di Imperia, dr.Capocasa, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Aricò, del Settore Polizia di Frontiera, Santacroce, del Distaccamento di Polizia Stradale, Composto, del Posto di Polizia Ferroviaria, Moroni e il dirigente del Centro Cooperazione Polizia e Dogana (CCPD) di P. S. Luigi, Carabei.

Non hanno fatto mancare la loro adesione i Comandanti della Compagnia Carabinieri, Giangreco, della Compagnia Guardia di Finanza, Garofalo. Sono intervenuti anche, oltre a rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato), Enrico Ioculano e Domenico De Leo, rispettivamente Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale all’epoca dei fatti, per iniziativa dei quali, pochi giorni dopo il decesso di Turra, il Consiglio Comunale deliberò all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Ha partecipato anche il cavaliere Valter Muscatello in rappresentanza del Comitato Locale Croce Rossa di Ventimiglia.