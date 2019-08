Ventimiglia, minacce al sindaco Scullino: la solidarietà della Lega

Ventimiglia. La sezione Lega di Ventimiglia esprime piena solidarietà al sindaco Gaetano Scullino per le minacce ricevute per la ormai nota questione “fontanella”.

«Ciò che è chiaro è che spesso, questa fontanella, oltre ad essere utilizzata da famiglie, bambini e anziani, frequentatori dei vicini giardini pubblici, nel tempo era diventata oggetto di atti di vandalismo, perpetrati da chi evidentemente non cercava semplice refrigerio.

La rindondanza a livello nazionale ha fatto smuovere persino lo chef Rubio, non nuovo a certe affermazioni, che certo non ha avuto belle parole per la nostra città esprimendosi non conoscendo a fondo la realtà di Ventimiglia e le grosse difficoltà che ha vissuto in questi anni. Il consiglio è di continuare ad occuparsi di ciò che lo ha reso famoso, cucine e trattorie.

L’amministrazione della città deve mantenere il decoro e garantire la sicurezza, per questo diamo sostegno all’azione amministrativa del Sindaco» – dichiara la Lega di Ventimiglia.