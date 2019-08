Ventimiglia, lavori urgenti sull’acquedotto. Aiga interrompe fornitura acqua potabile

Ventimiglia. AIGA spa rende noto che il 28 agosto, per intervento inderogabile sulla rete acquedotto, a decorrere dalle ore 9:00 sarà interrotta la fornitura di acqua potabile fino a fine lavori per le seguenti zone del comune di Ventimiglia: Peidaigo, via due Camini, San Bernardo, Seglia e via dell’Opera.

Alla riapertura della linea si potranno avere fenomeni temporanei di torbidità.