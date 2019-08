Ventimiglia, ispezione a villaggio turistico. Le precisazioni dei titolari

Ventimiglia. «Le telecamere erano montate ma ancora spente in quanto i titolari del Villaggio del Sole stavano ancora attendendo l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro». E’ quando dichiarato, tramite l’avvocato Luca Esposito, dai titolari del villaggio turistico di Seglia, sulle colline di Ventimiglia, in seguito alla notizia trapelata ieri dopo l’ispezione dei carabinieri che li hanno sanzionati per alcune irregolarità riscontrate durante un’ispezione.

«Per quanto riguarda la sanzione, questa ancora non è stata notificata e riguarda un semplice inadempimento di natura burocratica legato al mancato inserimento di alcuni dati durante la compilazione dei moduli per le procedura di certificazione HACCP. Il Villaggio risulta, in generale, assolutamente in regola», precisa il legale.