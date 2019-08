Ventimiglia. Resta avvolta nel mistero l’identità del conducente, sembrerebbe un uomo, della Volkswagen Golf con targa svizzera, che dopo una corsa a tutta velocità in via Tenda è rimasto incastrato nella traversa pedonale del passaggio a livello, dove attualmente vi è un cantiere.

Stando a quanto ricostruito, l’automobilista era inseguito dalla polizia francese sull’A8. Una volta giunto a Ventimiglia è uscito dal casello e si è immesso sul cavalcavia, arrivando in via Tenda dove la sua corsa in auto è finita nel cantiere. Non potendo più utilizzare la vettura, rimasta incastrata, l’uomo è uscito dall’abitacolo ed è scappato. Nel frattempo sul posto è sopraggiunta la polizia italiana, avvisata dai colleghi francesi.

Al momento non si conosce l’identità del conducente né il motivo della fuga.

La polizia ha trovato all’interno del portabagagli alcuni verbali della polizia italiana strappati in numerose parti. L’auto è stata rimossa e posta sotto sequestro penale.

Accertamenti sono in corso da parte della polizia di frontiera diretta da Martino Santacroce, che ieri sera ha partecipato a un sopralluogo sul posto insieme ai suoi uomini.