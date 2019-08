Ventimiglia. Il Sestiere Campu è il vincitore dell’edizione 2019 del palio marinaro.

La storica regata dei gozzi, disputata in antichità tra pescatori per aggiudicarsi il tratto di mare più produttivo, è inserita all’interno dei festeggiamenti per l’Agosto Medievale ed è andata in scena nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto, nel mare antistante il lungomare Cavallotti, passeggiata Oberdan e la Marina San Giuseppe.

Lo scorso anno era stato il Sestiere Burgu (nero e blu) ad aggiudicarsi la vittoria, mentre quest’anno è costretto a cedere il “remo” al Campu (bianco e verde), che ha vinto con un netto vantaggio sugli avversari dei Sestieri Auriveu (verde e giallo), Ciassa (giallo e rosso), Cuventu (rosso e bianco) e Marina (bianco e azzurro).

Ad attendere i vincitori e gli altri partecipanti sulla spiaggia il sindaco Gaetano Scullino e il vicesindaco Simone Bertolucci.

Questo l’ordine di arrivo: primo classificato Sestiere Campu, secondo classificato Sestiere Cuventu, terzo classificato Sestiere Burgu, quarto classificato Sestiere Marina, quinto classificato Sestiere Auriveu, sesto classificato Sestiere Ciassa.

(Foto di Marco Maiolino)