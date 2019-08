Ventimiglia, guida auto sequestrata. Denunciato dalla polizia

Ventimiglia. Nella giornata di ieri, intorno alle 14, la volante impegnata in un posto di controllo in via Gallardi, ha identificato due soggetti a bordo di una Fiat Punto e alla verifica dei documenti inerenti l’autovettura.

Il passeggero era un cittadino di Ventimiglia, di 34 anni, noto agli uffici di polizia; il conducente, invece, un cittadino albanese di 50 anni residente in Ventimiglia. Quest’ultimo inizialmente ha riferito agli operatori di non avere con sé la documentazione dell’auto, poi, a seguito delle richieste degli agenti, ha ammesso che il veicolo era stato sottoposto a sequestro nel mese di giugno dopo che era stato sorpreso alla guida senza copertura assicurativa.

In quel frangente lo straniero era stato sanzionato amministrativamente e il veicolo era stato a lui affidato con vincolo di sequestro. Alla luce di quanto emerso, avendo circolato abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro e a lui medesimo affidato in custodia, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato ove è stato denunciato a piede libero per violazione di sigilli e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Inoltre, ai sensi del Codice della Strada, è stato sanzionato con una pena pecuniaria, la revoca della patente e l’immediata rimozione del veicolo con affidamento ad un centro di Autosoccorso e Carroattrezzi.