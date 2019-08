Ventimiglia, galleria Poggio chiusa fino al 22 agosto. Scullino: «Si continua con attuale viabilità»

Ventimiglia. L’Anas ha comunicato con ordinanza che per motivi di rifacimento dell’impianto di illuminazione della cabina elettrica della galleria “Poggio”, rimarrà la chiusura al traffico sino al prossimo 22 agosto. Lo comunica il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino: «Dieci giorni in più del previsto, ancora qualche disagio ma sembra che i lavori siano quasi alla fine. Un lavoro necessario e che abbiamo monitorato». Continua Scullino: «Conseguentemente, dovremo continuare con l’attuale viabilità alternativa di via Toscanini».