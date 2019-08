Ventimiglia, furto sventato: lettrice ringrazia i carabinieri

Ventimiglia. Una lettrice ci scrive per ringraziare pubblicamente i carabinieri che, pur non essendo in servizio, hanno recuperato la borsa che le era stata rubata al Resentello.

«Volevo pubblicamente ringraziare tutte le persone e le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Ventimiglia Alta, che mercoledì sera al Resentello, nonostante non fossero in servizio, sono riusciti a prendere i responsabili che mi avevano rubato la borsa e recuperare tutti i miei effetti personali nel giro di pochi minuti. Grazie per tutto quello che fate» – scrive.