Ventimiglia, fontana del Putto presa di mira dai vandali

Ventimiglia. «Ecco cosa succede nei dintorni dei giardini Tommaso Reggio. Non trovando più da vandalizzare la “fontana del caso di Stato”, se la sono presa con una papera Ioculano!». E’ il commento del sindaco Gaetano Scullino alla foto che ritrae un atto vandalico alla appena restaurata fontana del Putto, a pochi metri dai giardini pubblici, dove qualcuno si è divertito a scagliare una papera nel centro dello zampillo.

«Interverremo per mettere a posto nuovamente – rassicura Scullino – Chiediamo aiuto ai cittadini: se vedete il teppista avvisate le forze dell’ordine e segnalate. Per i cantastorie: non abbiamo detto che sono stati i migranti, né i senza tetto. Ma chiunque sia stato è un disgraziato».