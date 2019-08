Ventimiglia. A bordo di una Volkswagen Golf con targa svizzera, si è incastrato con l’auto nel cantiere del passaggio a livello di via Tenda ed è fuggito. E’ successo poco dopo le 18. Secondo testimonianze raccolte sul posto, l’auto, che viaggiava a tutta velocità, era inseguita dalla polizia.

Al momento non sono chiari i motivi della corsa, né quelli della successiva fuga.

All’interno dell’abitacolo è rimasto un paio di ciabatte e altro materiale, riconducibile al conducente.

Per un soffio si è evitata la tragedia. L’auto si è infilata nel passaggio destinato ai pedoni nel momento in cui il passaggio a livello ferroviario si stava per chiudere: solo per quel motivo, al momento dello schianto, non c’erano persone che attraversavano la strada.

Sul posto è accorsa una seconda pattuglia della polizia con il dirigente della polizia di frontiera Martino Santacroce, per i rilievi del caso. Si cercano riscontri anche dalle telecamere di videosorveglianza dell’area.