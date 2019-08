Ventimiglia. Settimana di ferragosto bollente per la viabilità cittadina. Notevoli gli interventi della polizia locale su tutto il territorio comunale con il personale impegnato a pieno ritmo e presente per la tutela e la sicurezza di residenti e turisti che affollano le strade della città di confine.

L’inciviltà e la mancanza di attenzione di alcuni automobilisti della settimana ferragostana sta tenendo impegnati i mezzi della rimozione e gli agenti della Polizia locale in molti punti della città.

A Ventimiglia Alta si è dovuti intervenire per assicurare la viabilità in uscita da via Garibaldi e per gli accessi dalla zona “Funtanin” con la rimozione di sei auto.