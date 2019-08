Ventimiglia, fermati uomo armato di coltello e straniero in possesso di divieto di ritorno nel comune: denunciati dalla polizia

Ventimiglia. Due denunce della polizia di stato nella giornata di venerdì 30 agosto. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, la Squadra Volante, a seguito di segnalazione di un cittadino al 112, si portava in via Repubblica ove il richiedente riferiva la presenza di un soggetto che si aggirava per la strada armato di coltello. Sul posto gli operatori individuavano subito l’uomo, M.R. 47 anni proveniente dalla Slovenia, che veniva trovato in possesso di un pugnale con lama della lunghezza di 20 cm, per una lunghezza complessiva di 34 cm.

L’arma veniva sequestrata dagli agenti e lo straniero denunciato per porto abusivo di armi. Nella notte, verso le 02.00 circa, la Sala Operativa del Commissariato, a seguito di una chiamata che segnalava un’aggressione in corso, inviava la Volante in via Tenda. Sul posto gli operatori, dopo aver separato i due uomini contendenti, apprendevano dagli stessi soggetti, un italiano di 33 anni ed uno straniero di 29 anni proveniente dalla Somalia, che era nata tra di loro una discussione e che la situazione era degenerata arrivando i due alle mani.

L’intervento della Volante poneva subito fine alla colluttazione, senza lesioni per nessuno dei due soggetti, i quali rifiutavano l’intervento del personale sanitario. Peraltro, a seguito di identificazione, emergeva che a carico dello straniero vi era un divieto di ritorno nel comune di Ventimiglia. Lo stesso, pertanto, veniva denunciato all’autorità giudiziaria per inottemperanza al foglio di via emesso nei suoi confronti.