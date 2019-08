Ventimiglia, falso manifesto funebre annuncia morte di Gaetano Scullino. Indaga la Digos

Ventimiglia. Un falso manifesto funebre, con l’annuncio della morte del sindaco Gaetano Scullino, è comparso stamani tra gli annunci mortuari affissi al mercato coperto di Ventimiglia. In esso si leggono le ‘felicitazioni’, ovviamente anonime, per la morte del sindaco. Il foglio, visibilmente un falso stampato in casa, è stato sequestrato dalla Digos di Imperia che indaga sul caso.

Gli agenti stanno visionando le telecamere del circuito cittadino alla ricerca della persona che ha affisso il manifesto, l’unico apparso al momento.

Dopo insulti e minacce, rivolte al sindaco sui social network a seguito dello spostamento della fontana da sempre sistemata nei pressi dell’ingresso dei giardini pubblici Tommaso Reggio, quello di oggi sembra essere un nuovo gesto intimidatorio nei confronti di Scullino.