Ventimiglia. E’ la 22enne di Genova Giulia Nora la bellezza ligure che, con la fascia di Miss Cinema Liguria, parteciperà alla pre-finale nazionale di Miss Italia che si svolgerà a Mestre dal 26 al 30 agosto.

Giulia Nora ha partecipato ieri sera alle selezioni finali regionali che si sono svolte sul belvedere ‘Resentello’ a Ventimiglia. Con lei in concorso altre dieci ragazze, oltre a due giovanissime di Cuneo che hanno sfilato ma senza partecipare alla gara in quanto residenti in un’altra regione.

di 42 Galleria fotografica miss cinema liguria ventimiglia









La giuria presieduta da Simone Bertolucci, vice sindaco e assessore al Turismo del Comune di Ventimiglia, non ha avuto un compito facile. Oltre alla vincitrice, sono state premiate con una fascia: Erika Manolio (seconda classificata), 3a classificata: Claudia Paglialunga; 4a classificata: Francesca Licini; 5a classificata: Lisa Margiotta; 6a classificata: Giada Salvi.

Con la conquista del Titolo Giulia Nora, che è stata Premiata dal sindaco Gaetano Scullino e dalla signora Antonella Bertero della Gioielleria Bertero Domenico Orafo di Vallecrosia che le ha donato uno splendido gioiello offerto dello Sponsor Nazionale Miluna.

Hanno partecipato alla gara: Jessica Garrido, 27 anni di Alassio; Klaudia Guercio, 20 anni di Genova; Livia Decarli, 27 anni di Sanremo; Giulia Nora, 22 anni di Genova; Giada Salvi, 18 anni di Diano Castello; Francesca Piazza, 27 anni di Albenga; Lisa Margiotta, 22 anni di Genova; Francesca Licini, 21 anni di Genova; Gaia Mancabelli, 30 anni di Borgio Verezzi; Erika Manolio, 18 anni di Sanremo e Claudia Paglialunga, 18 anni di Sanremo.

Fuori concorso: Emma Bertolini, 19 anni di Cuneo e Elena Cometto, 17 anni di Cuneo.

[Per le foto si ringrazia Marco Maiolino]