Ventimiglia, dopo il flash mob dei no borders, Civica20 porta bottiglie d’acqua al campo Roja

Ventimiglia. Per mettere fine alle polemiche sulla fontanella, nella giornata di sabato alcuni esponenti di Civica20 si sono fatti carico di prelevare le bottiglie lasciate da Progetto 20k per i migranti e portarle al centro migranti di Bevera, per mettere ogni cosa al suo posto e rendersi utili. «Lì – dice Giuseppe Palmero, consigliere della lista Scullino e rappresentante di Civica20 – abbiamo consegnato le bottiglie d’acqua e aggiunto altre bottiglie a nostre spese. Il responsabile del centro migranti ha accolto con entusiasmo la nostra “donazione” e ci ha spiegato che, al momento, le dotazioni di docce, acqua e cibo sono più che sufficienti: il campo può accogliere sino a 500 persone e, al momento, sono occupati solo 200 posti. Naturalmente, ogni donazione dei Ventimigliesi è ben accetta».

«Associare il lavaggio alle fontane ai migranti – continua Palmero – è degradante per i migranti stessi che hanno, al contrario, tutto il diritto di usufruire delle docce e del cibo messi loro a disposizione nei corretti ambiti. Il programma di Scullino Sindaco va avanti. Sui migranti, infatti, si era assicurato il pieno rispetto della dignità dei nostri ospiti e, al tempo stesso, sicurezza e decoro per la città e per i ventimigliesi».