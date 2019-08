Ventimiglia, dipendente fa ricorso a provvedimento disciplinare. La Cassazione dà ragione al Comune

Ventimiglia. Il dipendente comunale di Ventimiglia che aveva ricorso contro un provvedimento disciplinare emesso dalla prima amministrazione Scullino ha nuovamente perso anche in Cassazione. Era difeso dall’avvocato Vigneri che è anche segretario cittadino del PD ventimigliese.

I fatti. Nel 2010 al dipendente viene notificato un provvedimento disciplinare e lui si oppone portando il Comune di Ventimiglia in tribunale, sostenendo peraltro che si trattasse di mobbing. Il provvedimento disciplinare era stato eseguito dall’allora direttore generale Marco Prestileo. Il sindaco Gaetano Scullino reagendo all’accusa vinse in primo grado a Imperia e poi in corte d’Appello a Genova. Il dipendente ricorre in Cassazione che ritiene il ricorso inammissibile e lo condanna anche al pagamento di tutte le spese legali e processuali. Adesso il dipendente dovrà rimborsare al Comune quasi 10.000 euro.

«Il procedimento era regolare e non ho mai avuto dubbi – dichiara Scullino – Essere accusati di mobbing è stato un basso espediente che non è servito, in tutti i tre gradi di giudizio abbiamo avuto ragione».