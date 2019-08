Ventimiglia dichiara guerra al fumo, divieto assoluto di gettare mozziconi sul suolo pubblico

Ventimiglia. Offensiva a 360 gradi dell’Amministrazione Scullino contro il degrado causato dal fumo.



Contemporaneamente al divieto di fumare in spiaggia è stata firmata un’altra ordinanza che vieta di : ”Buttare via i rifiuti prodotti da fumo sul suolo pubblico e in particolare strade, marciapiedi, piazze, parchi, giardini pubblici, spiagge e in genere su tutto il territorio comunale”. I trasgressori verranno puniti con multe fino a 500 euro.