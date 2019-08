Ventimiglia. Sono arrivati i porta mozziconi per fumare senza inquinare: un progetto voluto e portato avanti dal consigliere Giuseppe Palmero che ha commissionato 2000 astucci da distribuire durante le manifestazioni e lungo le spiagge libere.

«Un piccolo gesto che può fare la differenza», dice Palmero, che ha promosso l’iniziativa per «l’igiene, l’educazione, la pulizia e l’ecologia. Un modo per fronteggiare il degrado cittadino. Rispettiamo il nostro mare e la nostra terra. In questi giorni provvederemo all’assemblaggio e alla distribuzione (un grazie speciale ai consiglieri @eleonorapalmero e @francescomauro, a Maurizio Alberti , Albino Dicerto e Chiara Solcia di Civica20 per aver iniziato questa mattina) Contattateci in chat per avere il vostro “ecoastuccio”!».