Ventimiglia, concerto del pianista Fulvio Nicolosi nel salone di Sant’Agostino

Ventimiglia. Cresce l’attesa per il concerto del pianista Fulvio Nicolosi previsto per la sera ( ore 21) di giovedì 5 settembre nel salone di Sant’Agostino.

Il giovane pianista, cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 14 anni, poi ha continuato al liceo Musicale di Catania partecipando via via, con successo, a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Il programma della serata a Ventimiglia prevede l’esecuzione di brani di Chopin, Mascagni, Thalberg, Prokofiev e Rachmaninov.

(E.R.)